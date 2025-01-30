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        Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 30.01.2025 - 15:28
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        Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        DÜZCE(AA- Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bolu'ya tavuk yemi sevkiyatı yapan Ayhan Ş. kullandığı 81 FK 130 plakalı tırın dorsesine kedi sıkıştığını fark etti.

        Sürücünün haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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