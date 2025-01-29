Düzce'de motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 5 bin 327 lira ceza yazıldı

Düzce’de, trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 5 bin 327 lira ceza yazıldı.

81 AEC 571 plakalı motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak bu görüntülerini sosyal medyada paylaşan M.N.K, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini ihlalden 5 bin 327 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edildi, 55 ceza puanı eklenerek sürücü belgesi, sağlık raporu getirilene kadar geri alındı.

Sürücünün yaptığı paylaşımı ve emniyete getiriliş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Sevgili gençler, sizi seviyoruz ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Motosiklet kullanan bir sürücü olarak hatırlatıyorum; lütfen ekipmansız trafiğe çıkmayalım ve tehlikeli hareketlerde bulunmayalım." ifadelerini kullandı.