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        Düzce'de motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 5 bin 327 lira ceza yazıldı

        Düzce'de, trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 5 bin 327 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:06 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:06
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        Düzce'de motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 5 bin 327 lira ceza yazıldı
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        Düzce’de, trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yapıp görüntüleri sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücüsüne 5 bin 327 lira ceza yazıldı.

        81 AEC 571 plakalı motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak bu görüntülerini sosyal medyada paylaşan M.N.K, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerini ihlalden 5 bin 327 lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edildi, 55 ceza puanı eklenerek sürücü belgesi, sağlık raporu getirilene kadar geri alındı.

        Sürücünün yaptığı paylaşımı ve emniyete getiriliş görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Sevgili gençler, sizi seviyoruz ve güvenliğinizi çok önemsiyoruz. Motosiklet kullanan bir sürücü olarak hatırlatıyorum; lütfen ekipmansız trafiğe çıkmayalım ve tehlikeli hareketlerde bulunmayalım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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