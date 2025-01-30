Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerin seçildiği tatbikat, D-100 kara yolu Çoban mevkisinden başlayıp hal kavşağında sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, acil durum servis araçlarının olay yerine daha hızlı ulaşabilmesini sağlamak ve sürücülerin fermuar sistemine uyup uymadıklarını görmek amacıyla tatbikat düzenlendi.

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