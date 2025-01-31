Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor

AHMET ÇELİK - Nesine 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir aynı kulüpte görev yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1984'te İzmir'de açtığı kursa katılarak masör olan 64 yaşındaki Muzaffer Günaydın, gönül verdiği kırmızı lacivertli takımda çalışmaya başladı.

Mesleğini 41 yıldır sürdüren babasından etkilenen 25 yaşındaki Ali Osman Günaydın da 18 yaşında masörlük eğitimini tamamlayıp kulüpte çalışmaya başladı.

Aynı kulübün çatısı altında 7 yıldır birlikte görev yapan baba oğul, mesleki dayanışma örneği sergiliyor.

- "Bayrağı oğluma devredeceğim"

Muzaffer Günaydın, AA muhabirine, mesleğini 41 yıldır severek yaptığını belirterek, "Oğlumla 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Bayrağı ona devretmeye hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Devredeceğiz de inşallah." dedi.

Günaydın, görev yaptığı süre boyunca kulübün inişlerine ve çıkışlarına şahitlik ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Depremden sonra (1999) amatör lige kadar düştü. 3,5 yıl uğraştık bu liglerde. Tabii lojmanımız, sahamız yok, yemek çıkmadığı zamanlar da oldu. Şimdi son yıllarda Allah'a şükür öyle sıkıntımız yok, lojmanımız, tesisimiz var. Yeme içme, ücret sorunumuz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Düzcespor'un bana ve aileme çok katkısı oldu, edindiğim dostlarımın çoğunu bu takıma borçluyum. Amatör kümedeyken bir başkanımız vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin, bana 'Kardeşim bizim hiç paramız yok, isterseniz bırakabilirsiniz.' dedi. Ama biz Düzcespor'u bırakmaktan yana olmadık. O şekilde devam ettik, 8 ay bedava çalıştık, başkanımıza da hakkımızı helal ettik."

Futbolcularla arasındaki ilişkiden bahseden Günaydın, "Düzcespor ailesine uyduğumuz için, herkesle iyi geçindiğimiz için, herkesin derdiyle ilgilendiğimiz için bana 'baba' diyorlar. Sağ olsunlar iltifat ediyorlar, ben de onları kardeşim, evladım gibi görüyorum. Öyle yol alıp gidiyoruz, çok iyi bir ortamımız var." dedi.