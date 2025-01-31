Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor

        AHMET ÇELİK - Nesine 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir aynı kulüpte görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Masör baba oğul aynı futbol kulübünde çalışıyor
        ABONE OL

        AHMET ÇELİK - Nesine 3. Lig ekiplerinden Düzce Cam Düzcespor'da 41 yıldır masörlük yapan Muzaffer Günaydın ile babasının izinden giden oğlu Ali Osman Günaydın, 7 senedir aynı kulüpte görev yapıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 1984'te İzmir'de açtığı kursa katılarak masör olan 64 yaşındaki Muzaffer Günaydın, gönül verdiği kırmızı lacivertli takımda çalışmaya başladı.

        Mesleğini 41 yıldır sürdüren babasından etkilenen 25 yaşındaki Ali Osman Günaydın da 18 yaşında masörlük eğitimini tamamlayıp kulüpte çalışmaya başladı.

        Aynı kulübün çatısı altında 7 yıldır birlikte görev yapan baba oğul, mesleki dayanışma örneği sergiliyor.

        - "Bayrağı oğluma devredeceğim"

        Muzaffer Günaydın, AA muhabirine, mesleğini 41 yıldır severek yaptığını belirterek, "Oğlumla 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Bayrağı ona devretmeye hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Devredeceğiz de inşallah." dedi.

        Günaydın, görev yaptığı süre boyunca kulübün inişlerine ve çıkışlarına şahitlik ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Depremden sonra (1999) amatör lige kadar düştü. 3,5 yıl uğraştık bu liglerde. Tabii lojmanımız, sahamız yok, yemek çıkmadığı zamanlar da oldu. Şimdi son yıllarda Allah'a şükür öyle sıkıntımız yok, lojmanımız, tesisimiz var. Yeme içme, ücret sorunumuz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Düzcespor'un bana ve aileme çok katkısı oldu, edindiğim dostlarımın çoğunu bu takıma borçluyum. Amatör kümedeyken bir başkanımız vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin, bana 'Kardeşim bizim hiç paramız yok, isterseniz bırakabilirsiniz.' dedi. Ama biz Düzcespor'u bırakmaktan yana olmadık. O şekilde devam ettik, 8 ay bedava çalıştık, başkanımıza da hakkımızı helal ettik."

        Futbolcularla arasındaki ilişkiden bahseden Günaydın, "Düzcespor ailesine uyduğumuz için, herkesle iyi geçindiğimiz için, herkesin derdiyle ilgilendiğimiz için bana 'baba' diyorlar. Sağ olsunlar iltifat ediyorlar, ben de onları kardeşim, evladım gibi görüyorum. Öyle yol alıp gidiyoruz, çok iyi bir ortamımız var." dedi.

        Ali Osman Günaydın da babasının, Düzcespor sevdasını kendisine de aşıladığını belirterek, "Bizde ailece Düzcespor sevdası var. Babam 41 senedir burada, bu sevdaya bizi de dahil etti, bu işi bana aktardı, 7 senedir buradayım. Allah'ın izniyle bu işi komple devralmak ve benden sonraki nesillere aktarmak istiyorum." diye konuştu.

        Günaydın, ligde ikinci sırada bulunan takımın, sezonun bu şekilde tamamlanması durumunda play-off'ta üst lige çıkacağına inandığını kaydetti.

        - Kaptan Abdurrahman Ayanoğlu: "Bu işe her şeyini vermiş"

        Takım kaptanı Abdurrahman Ayanoğlu ise Muzaffer Günaydın'ı masör olarak görmediklerini, aralarında farklı bir ilişki olduğunu belirtti.

        Günaydın'ın görevini özveriyle yaptığını dile getiren Ayanoğlu, "Bu işe her şeyini vermiş. Kendi aramızda ona 'baba' diyoruz. Bize hep babalık yapıyor. İyi ki onu tanıdık. Kaç senedir bu liglerde oynuyorum, bu seviyede sevebileceğim insanı ilk defa burada tanıdım." ifadelerini kullandı.

        Futbolcu Rıdvan Türker, Günaydın'ın oyuncularla yakından ilgilendiğini belirterek, görevini sevgi ve saygıyla sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız

        Benzer Haberler

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
        Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
        Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Düzce'de tırın dorsesine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Düzce'de motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 5 bin 327 lira...
        Düzce'de motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 5 bin 327 lira...
        Akrobatik hareketlerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücünün ehliye...
        Akrobatik hareketlerini sosyal medyada paylaşan motosiklet sürücünün ehliye...