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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 08:47 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:47
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Operasyon düzenlenen adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, suçtan elde eldildiği değerlendirilen 2 bin 400 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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