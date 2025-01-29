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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 08:48 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:48
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Körpeşler Mahallesi istikametinden Sancaklar Mahallesi'ne doğru giden M.A'nın kullandığı 81 ADN 188 plakalı motosiklet, 2423. Cadde'deki marketin önünden yola çıkan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 AAJ 327 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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