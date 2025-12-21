Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Yığılca, kış aylarında da mağara ve şelaleleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

        Düzce'nin Yığılca ilçesindeki "kesin korunacak hassas alan" Sarıkaya Mağarası ve Saklıkent Şelalesi, soğuk günlerde de doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

        Giriş: 21.12.2025 - 17:00 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:00
        Düzce'nin Yığılca ilçesindeki "kesin korunacak hassas alan" Sarıkaya Mağarası ve Saklıkent Şelalesi, soğuk günlerde de doğa tutkunlarınca ziyaret ediliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce 2021'de birinci derecede sit alanı olarak tescillenen ve son dönemde yapılan projelerle turizme kazandırılan Sarıkaya Mağarası, misafirlerini ağırlıyor.

        Toplam uzunluğu 717 metre olan, yapılan metal merdivenler ve korkuluklarla tamamen gezilebilir hale getirilen mağara, kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtı ve içinde barındırdığı şelaleleriyle görenleri büyülüyor.

        Fosiller, damla taşlar, şelale, küçük kanyon ve vadiyi içinde barındıran mağara, doğa tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        - Saklıkent şelalesi turizme kazandırıldı

        Kent merkezine 45, ilçeye ise 5 kilometre mesafede bulunan orman içindeki Saklıkent Şelalesi ise doğaseverler tarafından keşfedilmesinin ardından tescillenerek turizme kazandırıldı.

        Yedigöller Milli Parkı yolu üzerindeki Yağcılar köyü içerisinden ulaşılan ve yaklaşık 120 metre yükseklikteki kayalıklardan akan şelale etrafında, İl Özel İdaresi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce peyzaj projesi yapıldı.

        Bölgeye gelenleri hayran bırakan şelaleye ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

