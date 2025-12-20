Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de köye inen ayı ve yaban domuzu sürüsü güvenlik kamerasıyla görüntülendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir evin bahçesine giren ayı ve domuz sürüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 20.12.2025 - 23:12
        Kış aylarında ilçe merkezinde yaşayan Ersin Kaplan, hafta sonları gittiği İğneler köyünde evinin önündeki birçok malzemenin dağıldığını fark etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kaplan, gece saatlerinde evinin bahçesine önce domuz sürüsünün geldiğini, ardından ayı gelince sürünün kaçtığını gördü.

        Kaplan, görüntüleri incelediğinde söz konusu hayvanların belirli aralıklarla bölgeye geldiklerini tespit etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

