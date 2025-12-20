Düzce'de köye inen ayı ve yaban domuzu sürüsü güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Kış aylarında ilçe merkezinde yaşayan Ersin Kaplan, hafta sonları gittiği İğneler köyünde evinin önündeki birçok malzemenin dağıldığını fark etti.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir evin bahçesine giren ayı ve domuz sürüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

