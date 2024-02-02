Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
Düzce'de 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Ocak tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adres ve kişiler üzerinde yapılan aramada 26 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 3 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.
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