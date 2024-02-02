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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı

        Düzce'de 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:34 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:34
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı
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        Düzce'de 22-29 Ocak tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Ocak tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adres ve kişiler üzerinde yapılan aramada 26 gram kubar esrar, 6 gram skunk, 3 gram bonzai, 23 gram metamfetamin, 6 gram kokain ve 4 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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