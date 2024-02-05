Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

Düzce, Karabük, Bolu ve Zonguldak'ta yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler ders başı yaptı.

Düzce'de kent genelinde okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerde 73 bin 547 öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı.

Sabah saatlerinden itibaren aileleri veya servislerle okullara gelen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından sınıflara alındı.

Karabük ve ilçelerinde de 200 okulda yaklaşık 37 bin öğrenci, 15 günün ardından okullarına kavuştu.

Anayasa İlkokulu'nda İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.

Bolu'da 258 okulda yaklaşık 51 bin öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dersini yaptı.

Kültür İlkokulu'ndaki tören öncesinde 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yılında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, haziran ayında sona erecek eğitim öğretim yılının ikinci yarısına başladı.

Zonguldak'ta ise 91 bin 383 öğrenci, tatilin ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu'nda düzenlenen törene okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde sınıflarına geçti.