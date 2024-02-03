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        Düzce´de aynı yerde bir hafta arayla ikinci heyelan

        DÜZCE´de geçen hafta meydana gelen Beyköy beldesinde Çınardüzü köyü yolunda yine heyelan oldu. 8 köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:50
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        Düzce´de aynı yerde bir hafta arayla ikinci heyelan
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        DÜZCE´de geçen hafta meydana gelen Beyköy beldesinde Çınardüzü köyü yolunda yine heyelan oldu. 8 köye ulaşım, alternatif yollardan sağlanmaya başlandı.

        Kentte geçen hafta çarşamba günü etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur nedeniyle Beyköy beldesi Çınardüzü köyü yolunda heyelan meydana geldi. Bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları incelemede aynı alanda ikinci bir heyelan olabileceği ihtimaline karşın yol açma çalışması yapmayarak, Uğur Suyu kenarında alternatif yol oluşturdu. Dün gece bölgede ikinci bir heyelan oldu. Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köye ulaşım alternatif yoldan sağlanırken, ekipler heyelanın devam etmesi riskine karşı bölgede çalışmalara ara verdi.

        Öte yandan bölgede oturan köylüler ise heyelan nedeniyle yola inen ağaçları kışlık odun yapmak için topladı. Bölgede elektrik direkleri de zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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