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        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

        Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:06 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:18
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        Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor
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        Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

        İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede, Çınardüzü mevkisinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda, tekrar toprak kayması yaşandı.

        Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapattı.

        Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi.

        Ekiplerin, köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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