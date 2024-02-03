Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri, yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi.

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede, Çınardüzü mevkisinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda, tekrar toprak kayması yaşandı.

Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

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