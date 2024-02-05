Düzce Belediye Başkanı Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerine devam etti.

Özlü, kentte seçim çalışmaları kapsamında Camikebir, TOKİ ve Çay mahallelerini ziyaretinde, vatandaşlarla bir araya gelerek, 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı projeleri ve işleri anlattı.

Günü kurtaran işlere değil, kentin vizyonuna yönelik işlere imza attıklarını vurgulayan Özlü, "Biz konuşmak için değil, yapmak için varız çünkü bu şehrin konuşanlara değil, çalışanlara ihtiyacı var." dedi.

Özlü, kaynakların doğru, dürüst ve yerinde harcanması gerektiğine dikkati çekerek, Düzce'nin tarihinde yapılması zor olan işlerin önemli bir kısmını gerçekleştirdiklerini belirtti.