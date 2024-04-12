Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki 81 ADV 628 plakalı otomobil ile S.A. yönetimindeki 68 LD 521 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobillerde yolcu olarak bulunan V.K, A.K. ve E.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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