Düzce'de camide rahatsızlanan kişiye ilk müdahaleyi yanında namaz kılan sağlık personeli yaptı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde camide rahatsızlanan kişiye yanında namaz kılan sağlık personeli ilk müdahalede bulundu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde camide rahatsızlanan kişiye yanında namaz kılan sağlık personeli ilk müdahalede bulundu.
Cuma namazı kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Sefer Ö. (65) namaz kılarken bir anda rahatsızlandı.
Sefer Ö'nün yanında namaz kılan doktor, anestezi teknikeri ve hemşire, durumu fark ederek müdahalede bulundu.
Sağlık personeli kalp krizi geçirdiğini değerlendirdikleri Sefer Ö'ye damar yolu açarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Camiye gelen ekipler, Sefer Ö'yü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sefer Ö'ye 1 hafta önce anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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