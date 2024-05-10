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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:17
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        Düzce'de devrilen tarım aracının sürücüsü yaralandı
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        Düzce'nin Yığılca ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaan A. yönetimindeki tarım aracı, Kemer mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        Kazara sürücü Kaan A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan Kaan A. hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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