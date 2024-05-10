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        Düzce'den kısa kısa

        Düzce'de bir evin bahçesine düşen serçe yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:50
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        Düzce'den kısa kısa
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        Düzce'de bir evin bahçesine düşen serçe yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye sosyal medya üzerinden ulaşan Yeliz Kan, bahçesinde serçe yavrusu bulduğunu belirterek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Azmimilli Mahallesi'nde bahçeye düşen serçe yavrusunun yuvasını aramaya başladı.

        Ekipler, merdivenli araçla uzun süre yuvayı aramalarına rağmen bulamadı.

        İtfaiye binasına getirilen serçe yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Yeliz Kan, kızıyla markete giderken serçe yavrusunu bulduğunu belirterek, "Kuşları çok seviyoruz. Kendi haline bırakamadım ve kendi imkanlarımla da yuvasına koyamayacağım için itfaiye ekiplerinden rica ettim. Geldiler sağ olsunlar ancak yuvasını bulamadık." ifadelerini kullandı.

        - Yığılca'da tarım ve turizm faaliyetleri konuşuldu

        Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Esra Alemdaroğlu, Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'ı ziyaret etti.

        Ziyarette ilçenin tarım ve turizmiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

        Uzun ve Alemdaroğlu, görüşmenin ardından Yığılca için gerekli adımların atılacağını ve desteklerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

        Savaş da ziyaretlerinden dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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