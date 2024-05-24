Düzce'de sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi hastanede öldü

Düzce'de okulda sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken bir anda fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi okulda yapılan E.K, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: