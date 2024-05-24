Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi hastanede öldü

        Düzce'de okulda sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 21:11 Güncelleme: 24.05.2024 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de okulda sandviç yerken fenalaşan ilkokul öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kent merkezindeki Işık İlkokulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eftelya K, teneffüste kantinden aldığı sandviçi sınıfta yerken bir anda fenalaştı.

        Durumun fark edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi okulda yapılan E.K, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Konuyla ilgili Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlimiz merkez Işık İlkokulu 2. sınıf öğrencimiz Eftelya K, 24 Mayıs 2024 Cuma günü ikinci teneffüste okul kantininden aldığı yiyeceği (sandviç) sınıfta yediği sırada yiyeceğin boğazına kaçması sonucu fenalaşmış, hemen 112 Acil Servis ekipleri aranmış, bu sırada koridor nöbetçi öğretmeni ve diğer öğretmenler tarafından heimlich manevrasıyla öğrencimize ilk ve acil müdahale yapılmıştır. Kısa süre sonra okula ulaşan 112 Acil Servis ekiplerine öğrencimiz teslim edilmiş olup, Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen öğrencimiz kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yaşanan olayla ilgili Valiliğimizce hukuki süreç başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Haydi Fenerbahçe Beko! Final için...
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        DSÖ: Kovid-19 salgını yaşam süresini kısalttı
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        İsrail, UAD'yi dinlemedi
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Ücretsiz bilet uygulaması başladı
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        Hamburger yarışı canına mal oldu
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        "Galatasaray, iyi temsil edilmiyor"
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Eray Yazgan, Habertürk'te açıklamalar yaptı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan 'Refah' kararı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Bu ünlülerin gerçek adını biliyor muydunuz?
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Yargıtay'dan Cem'e kötü haber
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Bakan Ersoy "Heyecan dolu bir keşif" diyerek paylaştı
        Yakından ilgileniyorlar
        Yakından ilgileniyorlar
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları

        Benzer Haberler

        Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya, boğuldu
        Okulda arkadaşlarıyla 'hamburger yeme' yarışına giren Eftelya, boğuldu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Düzce'de gençlerle buluştu:
        Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir levha yüklü TIR'ın şoförü, feci şek...
        Düzce'de arıza yapan TIR'a çarpan demir levha yüklü TIR'ın şoförü, feci şek...
        Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Anadolu Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Düzce'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı