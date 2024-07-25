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        Düzce'ye uluslararası zincir otel yapılacak

        Düzce'de uluslararası zincir otel yatırımı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:56
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        Düzce'ye uluslararası zincir otel yapılacak
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        Düzce'de uluslararası zincir otel yatırımı için protokol imzalandı.

        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde Belediye Başkanı Faruk Özlü, yatırımcı Necip Çarıkçı, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık ile Hilton Türkiye'den Sorumlu Yatırım Direktörü Funda Eratıcı hazır bulundu.

        Belediye Başkanı Özlü, kente 5 yıldızlı marka bir otel kazandırma projesinin, 5 yıl önce göreve geldiğinden bu yana düşünülen bir yatırım olduğunu söyledi.

        Yatırımcı Necip Çarıkçı uzun zamandır proje hakkında görüştüklerini aktaran Özlü, "Düzce'nin bir eksiği vardı. Bu eksiği giderilmiş olacak. Hilton markası önemli. İstanbul'a 1955 yılında kurulan Hilton Oteli büyük değer katmıştır. Hilton markasının Düzce'de olacak olması bizi son derece mutlu ediyor. Bir hayalimizin daha gerçekleşmekte olduğunu görmekten son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

        - "Eylül ayında inşaata başlamak istiyoruz"

        Yatırımcı Necip Çarıkçı da proje kapsamında Düzce'ye 120 odalı otel ile 1200 metrekare alana sahip kongre merkezi ile 1200 metrekarelik kır düğün salonunun kazandırılacağını kaydetti

        Çarıkçı, zemin etütlerinin yapıldığını aktararak, "Eylül ayında inşaata başlamak istiyoruz. 2025 sonu, 2026 Haziran'ı gibi bu oteli Düzce'mize kazandıracağız." dedi.

        Hilton Türkiye'den Sorumlu Yatırım Direktörü Funda Eratıcı ise Çarıkçı'nın daveti üzerine Düzce'ye bir keşif gezisi yaptıklarını ve otel ihtiyacını fark ettiklerini belirterek, "Otel tabii ki sadece ziyarete gelenler için değil, Düzce'de yaşayanlar için de önemli bir yer olacak. Salonlarıyla restoranıyla Düzce'nin sosyal hayatının da bir parçası olmaktan keyif alacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Bahçeşehir bağlantı yolunda yapılacak "Hampton By Hilton Düzce" otelinin inşaatına eylül ayında başlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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