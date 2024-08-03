Adrenalin tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Özen, hafta sonu yoğunluk yaşandığını ancak hava sıcaklıkları yüksek seyrettiği için hafta içi de aynı oranda rağbet gösterildiğini sözlerine ekledi.

Parkurdaki zorluk derecesinin su seviyesine göre arttığını anlatan Özen, ziyaretçilerin keyif olarak kentten ayrıldığını anlattı.

Rafting Tesisi işleten Hüseyin Özen, AA muhabirine, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte serinlemek isteyen yerli ve yabancı misafirler, Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na akın etti.

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