Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 52 uyuşturucu hap ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Çamköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

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