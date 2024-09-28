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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:13 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:13
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik Çamköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 52 uyuşturucu hap ve 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan S.Ö. ve Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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