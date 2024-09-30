Düzce'de yayladaki ahşap barakada çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu
Düzce'de yayla evi olarak kullanılan ahşap barakada çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu.
Düzce'de yayla evi olarak kullanılan ahşap barakada çıkan yangında 1 kişinin cesedi bulundu.
Kavakbıçkı köyü yakınlarındaki Koca Yayla'da bir dağ evinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından ahşap barakada yapılan incelemede Emre B'nin cesedi bulundu.
Emre B'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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