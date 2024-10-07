TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce'de "Sivil Toplum Buluşması" programında konuştu:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesinin dünyayı artık kural bazlı olmaktan çıkardığı, dünyanın tamamıyla kuralsız hale getirildiği, kim güçlüyse onun dediğinin olduğu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası kurum ve kuruluşların çöktüğü, kısa ifadeyle orman kanunlarının geçerli olduğu böyle bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Kurtulmuş, Düzce Belediyesi Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, siyasi hayatları boyunca sivil toplumun fikrini, şehre ve ülkeye ilişkin kanaatleri yerinde dinlemeyi önemsediklerini söyledi.

Türkiye'de sivil toplumun güçlü olmasının, fikirlerini açık şekilde ortaya koymasının hatta sivil toplum kuruluşları arasındaki rekabetin ülkenin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Kurtulmuş, Düzce’deki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, dünyada ve bölgede yaşanan gelişmelere değinerek, "İmkanlarımızı, fırsatlarımızı, elimizde ne var ne yok hepsini ortaya koymak, ülke olarak da bu imkanlardan, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken eş zamanlı olarak üzerimize düşen başka sorumluluk, ülkemizi her türlü tehlikeden, her türlü riskten mümkün olduğunca arındırmaya, uzaklaştırmaya gayret etmektir. Tabii ki bütün bunları yapabilmenin birinci şartı, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır." diye konuştu.

"Fikirlerimizin farklı olması, bizim zayıfladığımız anlamına gelmez." diyen Kurtulmuş, farklı fikirlerden, Türkiye'ye ve bölgeye ilişkin kanaatlerin dile getirilmesinden memnun olacaklarını vurguladı. Kurtulmuş, arzu etmedikleri şeyin yıkıcılık olduğunu belirterek, "Yani 'Fikir söylüyorum, doğruları dile getiriyorum.' derken yıkıcı olmamaktır. Karşı taraftakini yok saymamak, ötekileştirmemek ve karşımızdakini sadece fikirlerimizin rekabet içerisinde olduğu insanlar olarak görmektir. Bu anlamda farklı toplumsal alanlarda çalışan grupların işbirliği içerisinde hareket etmesi, valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, üniversitemizle, toplumun farklı kesimleriyle işbirliği halinde hareket etmesi, bizleri sadece sevindirir." şeklinde konuştu.

- "Bu coğrafyada maalesef sözünüz güçlü değilse ayakta duramazsınız" "Türkiye Yüzyılı"nda her alanda sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'yi inşa etmek gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bölgemizde yaşananları görüyorsunuz. Bu coğrafyada maalesef sözünüz güçlü değilse ayakta duramazsınız. Söylediğiniz sözün arkasında güç yoksa onun da kıymeti yoktur. Hele hele Netanyahu ve çetesinin dünyayı artık kural bazlı olmaktan çıkardığı, dünyanın tamamıyla kuralsız hale getirildiği, kim güçlüyse onun dediğinin olduğu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası kurum ve kuruluşların çöktüğü, kısa ifadeyle orman kanunlarının geçerli olduğu böyle bir dünyada güçlü olmaktan başka çaremiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterebilen dünyadaki ender ülkelerden biri olduğunu söyledi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devletin bütün kurum ve kuruluşlarının bu canilere, katliamcılara, soykırımcılara karşı mücadele için elinden gelen bütün çabayı ortaya koyduğunu anlatan Kurtulmuş, "Türkiye, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosunda bir yıl içerisinde 4 kere İsrail'in yayılmacılığının aleyhine karar çıkarılmıştır. Yarın da inşallah bölgedeki gelişmelerle ilgili 2 bakanımız, TBMM vasıtasıyla bütün Türkiye'yi, milletvekillerini bilgilendirecek. Konunun hassasiyeti dolayısıyla bu oturum büyük ihtimalle gizli yapılacak. Böylece bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bir kere daha dünyaya göstermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Türkiye'nin birçok vilayetinde Netanyahu ve çetesine tepki gösterilmesinin, Türk milleti adına iftihar edecekleri bir tablo olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bu konuda hassasiyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerini iletti. Kurtulmuş, bu zor günlerin geride kalacağına olan inancını dile getirerek, "İnsanlık o kadar aciz hale getirilmiştir ki, ne yazık ki, kaç kişinin şehit olduğunun rakamları bile sağlıklı şekilde tutulamamıştır. Hala yıkıntıların arasında insanların olduğu söz konusudur. Milyonlarca insan yerinden edilmiştir, birçok şehir vurulmuştur. Böylesine kanunsuz, kural tanımaz şekilde devam edenlere dünyada bazı güçler destek veriyor. Başta Amerika... Bir şey yapılamıyor gibi görünüyor ama sizi temin ederim ki bu salonda bulunanlar, Allah'ın izniyle bunu yakın zamanda görecektir; bu caniler, soykırımcılar, yaptıklarının hesabını bütün uluslararası mahkemelerde verecekler ve suç cezasız kalmayacak, yaptıklarının cezasını ödeyecekler." diye konuştu.

- "Türkiye'de halkın yüzde 100'e yakını Filistin halkının yanında" Kurtulmuş, Netanyahu'nun bugün "Biz, artık kıyamet savaşını başlattık." dediğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Biz söyleyince birileri, 'Siz, milleti niye korkutuyorsunuz?' diyor. Kardeşim, bu karşımızdaki canavar, bir ölüm mekanizmasıdır. Buna karşı uyanık olmak zorundayız. Çok net söylüyorum. Adamların Filistin'le derdi filan yok, adamın Arap'tır, Acem'dir, Sünni'dir, Şii'dir, Türk'tür, Kürt'tür vesaire bir derdi yok. Bütün bölge halklarını kendi kontrolüne almak istiyor. Bir ateş çukuru açmış, o ateş çukurunun içerisine bütün ülkeleri, bütün halkları atmak istiyor ama görmüyor ki o ateş çukuruna düşecek kendisidir, o ateş çukurunun içerisinde kalacak olanlar kendileridir. Bu, Türkiye'nin tarihi sorumluluğudur."