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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 01:14 Güncelleme: 08.10.2024 - 01:14
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        Anadolu Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki 06 VAU 14 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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