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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 13.10.2024 - 10:25
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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde görüş mesafesi düştü.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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