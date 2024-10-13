Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

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