Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de telefon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobilin telefon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de telefon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de otomobilin telefon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Adliye yolundan kent merkezine seyreden G.B. idaresindeki 81 ACC 805 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

        Kaldırımdaki telefon direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Çarpmanın etkisiyle eğilen telefon direği ise itfaiye ekiplerince düzeltildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir

        Benzer Haberler

        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Düzce'de seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Otizmli öğrenciler hayallerini yansıttıkları resimlerle özel bireylerin hay...
        Otizmli öğrenciler hayallerini yansıttıkları resimlerle özel bireylerin hay...
        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi
        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...