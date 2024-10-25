Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Düzce'de sahil temizliği yaptı

"Örümcek Adam" kostümüyle çevre temizliği yapan Koç'a, gençler ve çocuklar da destek verdi.

Koç, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, Akçakoca Belediyesi ile Akçakoca Çevre Kültür ve Turizm Derneğinin çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği sahil temizliği etkinliğine katıldı.

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