Türkiye'yi gezen "Örümcek Adam" Düzce'de sahil temizliği yaptı
Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil temizliği etkinliğine katıldı.
Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Salih Ayaz Koç, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahil temizliği etkinliğine katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bölgeye giderek çocuklara gösteriler sunan 24 yaşındaki Koç, Türkiye gezisi kapsamında 51. durağı olan Düzce'de sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılmayı sürdürüyor.
Koç, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede, Akçakoca Belediyesi ile Akçakoca Çevre Kültür ve Turizm Derneğinin çevre konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği sahil temizliği etkinliğine katıldı.
"Örümcek Adam" kostümüyle çevre temizliği yapan Koç'a, gençler ve çocuklar da destek verdi.
Ardından kent merkezine geçen Koç, Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Koç, burada düzenlenen etkinlikte, çocuklara geri dönüşümün önemini anlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.