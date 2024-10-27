Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.
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