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        Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 27.10.2024 - 10:50
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        Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda görüş mesafesi düştü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.

        Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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