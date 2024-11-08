Azerbaycan'ın Zafer Günü Düzce'de kutlandı

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Düzce'de etkinlik düzenlendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Türk Dünyası Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından, müzik topluluğu tarafından Azerbaycan ve Türk ezgileri seslendirildi, Halk Oyunları Topluluğu öğrencileri Kafkas dans gösterisi yaptı.

Türk Dünyası Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Gaçay Ahmedov, bugünün sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyasının tamamı için önemli bir gün olduğunu söyledi.