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        Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı

        Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:20
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        Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı
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        Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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