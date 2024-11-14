Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı
Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
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