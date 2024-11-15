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        Gölyaka'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:43
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        Gölyaka'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtıldı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Gölyaka Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje tanıtıldı.

        Kaymakam Mehmet Bircan başkanlığında düzenlenen toplantıda, proje sorumlusu Selim Köymen madde bağımlılığının tehlikelerini ve erken müdahalenin önemini anlattı.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, kamu kurum ve kuruluşların çalışanları ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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