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        Düzce'de ölçü almak için çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 17:11 Güncelleme: 17.11.2024 - 17:11
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        Düzce'de ölçü almak için çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Düzce’nin Gölyaka ilçesinde çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattına çarparak elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        İlçede çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

        Kudret Y, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kudret Y'nin cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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