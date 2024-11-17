Düzce'de ölçü almak için çıktığı çatıda elektrik akımına kapılan kişi öldü

İlçede çatı tamiri ve oluk işleri yapan Kudret Y. (33), Çamlıbel köyünde ölçü almak için çıktığı tek katlı evin çatısında yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

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