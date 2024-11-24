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        Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

        Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 12:48 Güncelleme: 24.11.2024 - 12:48
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        Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde merkezde 4, Yığılca'da 20, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 4 olmak üzere 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Sorumluluk sahasında 69 iş makinesi ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolları açma çalışması sürüyor.

        Bu arada dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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