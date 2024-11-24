Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Bu arada dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde merkezde 4, Yığılca'da 20, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 4 olmak üzere 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.