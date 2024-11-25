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        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı

        Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsata çeviren çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:13
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        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı
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        Düzce'de kar yağışı nedeniyle eğitime verilen 1 günlük arayı fırsata çeviren çocuklar, kızakla kaydı, kar topu oynadı.

        Kent genelinde 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini kaybetti.

        Olumsuz hava koşuları nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından çocuklar, aileleriyle yüksek kesimlerde biriken karlı alanlara çıktı.

        Çocuklar, Kalıcı Konutlar bölgesinin yokuş kısımlarını kayak pisti haline getirdi.

        Yanlarında getirdikleri kızak, naylon, şambrel, mont ve poşetleri kayak malzemesi olarak kullanan çocuklar, tepelik alanlardan kaydı, kar topu oynadı.

        Çocuklar, kayarken zaman zaman zor anlar yaşadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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