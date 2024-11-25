Kaynaşlı ilçesinde eğitime kar engeli

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "23 Kasım'da başlayıp ilimizi de olumsuz etkileyen meteorolojik koşulların etkileri yapılan çalışmalarla eğitim öğretime engel oluşturmayacak hale getirilmiştir. 26 Kasım Salı sabahı itibarıyla Kaynaşlı ilçemiz haricinde Düzce merkez ve diğer ilçelerimizin tümünde eğitim öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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