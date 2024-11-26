Düzce'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Öte yandan İkizler (Oflu) Yaylası mevkisinde de mahsur kalan 3 kişi, Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin 12 saat süren ortak çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kendi araçlarıyla ilçeye getirilen 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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