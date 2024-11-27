Düzce'de reklam tabelasına sıkışan 2 kediyi itfaiye kurtardı
Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Düzce'de bir iş yerinin reklam tabelasına sıkışan 2 kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Şerefiye Mahallesi'nde bir çay ocağının reklam panosundan kedi sesi geldiğini duyanlar, kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
Sonuç alamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye personeli, reklam panosunun çerçevelerini sökerek 2 kediyi bulundukları yerden çıkardı.
Kedilerden birinin boynundaki tasmadan sahipli olduğunu düşünen ekipler, hayvanı, kısa süreli araştırma sonunda ulaştıkları sahibine teslim etti.
Diğer kedinin ise veteriner kontrolünün ardından Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde götürüleceği belirtildi.
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