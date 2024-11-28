Düzce'de donmak üzereyken bulunan köpek yavrularına "sıcak yuva" aranıyor

ÖMER ÜRER - Düzce'de donmak üzereyken bulunarak koruma altına alınan 2 köpek yavrusu, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki bakımlarının ardından "sıcak yuva"ya kavuşmayı bekliyor.

Kentte hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Bahçeşehir bölgesinde karın ağırlığına direnemeyerek devrilen ağacın altından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Gece saatlerinde bulunan köpekler için veteriner ekiplerin seferber olduğunu belirten Asuk, "Veteriner arkadaşlarımız, yavrularımızla buraya geldiklerinden itibaren özel olarak ilgileniyor. Elimizden geleni yapıyoruz, keyifleri yerinde. Sıcak ortamda bakımları devam ediyor." dedi.

Asuk, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yavruları sahiplendireceklerini dile getirerek, "Özenle bakımlarını yapıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturacağız. İtfaiye ekiplerimizle bu gibi durumlarda eşgüdümlü çalışıyoruz. Yardıma muhtaç canlılarımıza anında müdahale edip hassasiyet gösteriyorlar. Burada anında müdahale etmek çok önemli. Hala nefes alabiliyorlarken bize getirdiler, biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.