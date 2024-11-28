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        Düzce'de donmak üzereyken bulunan köpek yavrularına "sıcak yuva" aranıyor

        ÖMER ÜRER - Düzce'de donmak üzereyken bulunarak koruma altına alınan 2 köpek yavrusu, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki bakımlarının ardından "sıcak yuva"ya kavuşmayı bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:37
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        Düzce'de donmak üzereyken bulunan köpek yavrularına "sıcak yuva" aranıyor
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        ÖMER ÜRER - Düzce'de donmak üzereyken bulunarak koruma altına alınan 2 köpek yavrusu, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki bakımlarının ardından "sıcak yuva"ya kavuşmayı bekliyor.

        Kentte hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Bahçeşehir bölgesinde karın ağırlığına direnemeyerek devrilen ağacın altından köpek sesi duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Çevredekilerin yardımıyla temizlenen kar kütlesinin altında 2 köpek yavrusu bulundu.

        Donmak üzere oldukları görülen yavrular, bakımları yapılmak üzere itfaiye ekiplerince Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

        Mergiç Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Konukevine getirilen yavruların, veteriner hekimlerce kontrolleri yapıldı.

        Özenle bakımları yapılan hayvanların kendilerini toparlamaya ve beslenmeye başladığı görüldü.

        Sevimli halleriyle dikkati çeken yavrular, rehabilitasyon merkezindeki bakımlarının ardından sahiplendirilecek.

        - "Yeni yuvalarına kavuşturacağız"

        Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gönül Asuk, AA muhabirine, itfaiye ekiplerinin ihbar üzerine gittikleri bölgede karın altından kurtardıkları 2 köpek yavrusunu kendilerine teslim ettiğini söyledi.

        Gece saatlerinde bulunan köpekler için veteriner ekiplerin seferber olduğunu belirten Asuk, "Veteriner arkadaşlarımız, yavrularımızla buraya geldiklerinden itibaren özel olarak ilgileniyor. Elimizden geleni yapıyoruz, keyifleri yerinde. Sıcak ortamda bakımları devam ediyor." dedi.

        Asuk, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından yavruları sahiplendireceklerini dile getirerek, "Özenle bakımlarını yapıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturacağız. İtfaiye ekiplerimizle bu gibi durumlarda eşgüdümlü çalışıyoruz. Yardıma muhtaç canlılarımıza anında müdahale edip hassasiyet gösteriyorlar. Burada anında müdahale etmek çok önemli. Hala nefes alabiliyorlarken bize getirdiler, biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Veteriner hekim Betül Koca da soğuk havadan etkilenen hayvanların kendilerine getirilmesiyle hemen bakımlarına başladıklarını anlattı.

        Ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Koca, "Uygun ve sıcak bir ortamda beslenmeleri ve muayeneleri yapılıyor. Gece gündüz takipteyiz, onlarla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

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