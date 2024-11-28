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        Azerbaycanlı akademisyenler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sözbir'i ziyaret etti

        Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi akademisyenleri, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:22
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        Azerbaycanlı akademisyenler, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sözbir'i ziyaret etti
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        Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi akademisyenleri, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'e ziyarette bulundu.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Mingeçevir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Eyyubov ile Sürekli Gelişim ve Bölgesel İnovasyonlar Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Asım Memmedov'u makamında ağırlayan Sözbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Öğrenci değişim programları, ortak projeler ve işbirliği imkanlarının görüşüldüğü ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi.

        Ziyarette, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk ile DÜ Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram da yer aldı.

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