Gölyaka'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele afiş ve pankartlarla anlatılıyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında belirlenen alanlara uyarıcı pankart ve afişler asıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Kağan Hezen, yaptığı açıklamada, insan sağlığı açısından tehlikesi olmayan kahverengi kokarcanın yaz sonunda kışlamak için özellikle ev ve depo gibi korunaklı alanları tercih ettiğinden dolayı fiziki rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.