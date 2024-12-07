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        Düzce'den kasım ayında AB ülkelerine 3 bin 644 ton fındık ihraç edildi

        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kasım ayında 3 bin 644 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:21
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        Düzce'den kasım ayında AB ülkelerine 3 bin 644 ton fındık ihraç edildi
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        Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kasım ayında 3 bin 644 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

        Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği aktarılarak, bu yılın ocak-kasım döneminde 17 bin 726 ton iç fındığın AB ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

        AB ülkelerine kasım ayında 3 bin 644 ton ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yılın son ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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