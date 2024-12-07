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        Düzce'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:29
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        Düzce'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yusuf P. (51) idaresindeki 81 BG 775 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kaynaşlı Altınpınar mevkisinde kontrollü kavşağa girmek isteyen Murat K. (41) yönetimindeki 74 ABJ 933 plakalı ciple çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar refüje çıkarak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Resmiye P'yi (53) ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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