Düzce'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Resmiye P'yi (53) ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

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