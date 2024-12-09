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        AK Parti'li Keşir'den Düzce'nin il oluşunun 25. yıl dönümü mesajı:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, iki büyük depremin ardından il statüsüne kavuşan Düzce'de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:03
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        AK Parti'li Keşir'den Düzce'nin il oluşunun 25. yıl dönümü mesajı:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, iki büyük depremin ardından il statüsüne kavuşan Düzce'de önemli yatırımları hayata geçirdiklerini bildirdi.

        Keşir, Düzce'nin il oluşunun 25. yılında yayımladığı mesajında, Konuralp Bey'in Osmanlı topraklarına kattığı kentin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından 9 Aralık 1999'da il statüsüne kavuştuğunu hatırlattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yatırımlarla desteklenen şehrin, son 22 yılda AK Parti ile cazibe merkezi haline geldiğini anlatan Keşir, "Şehrin yarısından fazlasının zarar gördüğü depremler sonrası bina stokunda hızlı iyileştirme sürecine girdik. Yüzde 80 oranında yenilenme sağladık. 12 Kasım 1999'da yaşanan depremde yerle bir olan sağlık ve eğitim altyapısını güçlendirmek için önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Düzce, artık ilçelerinin tamamında doğalgaz kullanılan iki ilden biri. Sanayiden ticarete, sağlıktan turizme gelişen, büyüyen potansiyeli ile şehrimiz her geçen gün bir adım öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Keşir, kentin tarihi, doğası, turizmi ve sanayisiyle tercih edilen bir il olduğunu, bu güzellikleri koruyup geliştirmek içi projeler üretip uyguladıklarını belirtti.

        Şehrin, genç üniversitesiyle uluslararası başarılara imza atan bir eğitim, turizm ve kültür kenti olduğunu anlatan Keşir, şunları kaydetti:

        "Demografik çeşitliliğimiz, gastronomimiz ve lojistik açıdan kıymetli noktada bulunuşumuz da en büyük zenginliklerimizden. Tarihi MÖ 3 binli yıllara dayanan 'Konuralp Antik Kenti' şehrimize değer katan bir başka güzellik. Şehrimizin turizm potansiyelinin farkındayız, bilinirliği artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Düzce Belediyemiz ve yerel yönetimlerimiz ile omuz omuza çalışıyoruz. Millet bahçesi, sıfır atık tesisi, hayvan barınağı ve ulaşım master planıyla modern şehircilik örneği sergiledik. Çocukların, gençlerin, kadınların, hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir kent yaşantısı sürmeleri için durmak yok, çalışmaya devam."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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