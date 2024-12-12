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        Anadolu Otoyolu'nda 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 2 cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 12.12.2024 - 19:06
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        Anadolu Otoyolu'nda 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 2 cipin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 EVU 447 ile 34 HVR 208 plakalı cipler çarpıştı.

        Kazada, devrilen 34 HVR 208 plakalı cipin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan Ankara yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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