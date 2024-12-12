Anadolu Otoyolu'nda 2 cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı geçişi Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 EVU 447 ile 34 HVR 208 plakalı cipler çarpıştı.

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