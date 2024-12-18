Düzce'de tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında şüphe üzerine bir tır durduruldu.

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