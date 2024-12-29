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        Düzce'de amatör futbol kulüplerinden Hacıyakupspor ligden çekildi

        Düzce 1. Amatör Ligi B grubu takımlarından Hacıyakupspor, ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:06
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        Düzce'de amatör futbol kulüplerinden Hacıyakupspor ligden çekildi
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        Düzce 1. Amatör Ligi B grubu takımlarından Hacıyakupspor, ligden çekilme kararı aldığını duyurdu.

        Kulüp antrenörü Ramazan Düzen, ligin 7. haftasında Karaca Çoban Spor ile oynayacakları maç öncesi Gölyaka Şehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        Karaca Çoban Spor ile yapacakları maçın programında 3 kez değişikliğe gidilmesini eleştiren Düzen, takımlarının kendi evinde, seyircisi önünde oynama hakkının elinden alındığını, "güvenlik önlemlerini alması gerekenlerin görevlerini yapmaktan kaçınarak kulübü mağdur ettiklerini" savundu.

        Düzen, "ligin başından bu yana aleyhlerinde verilen kararlar" nedeniyle oyundan düştüklerini öne sürerek, "Bu hafta oynanacak Karaca Çoban Spor maçına çıkmama kararı aldığımızı, Düzce ASKF tarafından uygulanan haksız kararlardan dolayı oynayacağımız diğer takımların da haksızlığa uğradığını, bu haksızlıklara verilecek en güzel cevap olarak şanlı Hacıyakupspor Kulübü'nün ligden çekildiğini siz değerli basın mensupları önünde bildiririz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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