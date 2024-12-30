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        Gölyaka'da "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Üç Ayları Karşılama Programı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 10:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:22
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        Gölyaka'da "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Üç Ayları Karşılama Programı" yapıldı.

        Gölyaka İlçe Müftülüğünce Gölyaka Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, din görevlileri ilahiler okudu.

        İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, burada yaptığı konuşmada, "Üç aylar, Cenabıhakk'ın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği vakitlerdir. Huzur ve sükunun kalpleri daha fazla kuşattığı zamanlardır. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır. Üç aylar, yaratılış gayemizi yeniden tefekkür etme, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlama, takva şuurumuzu yani kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır." ifadelerini kullandı.

        Demirel, çarşamba günü üç ayların ilki ramazan ayının müjdecisi recep ayına kavuşulacağını, perşembe günü ise Regaib Kandili olduğunu hatırlattı.

        Program, Demirel’in yaptığı duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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