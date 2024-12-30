Bolu Dağı'nda sis

Karayolları ve polis ekipleri, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinden geçen sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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