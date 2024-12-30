Bolu Dağı'nda sis
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü.
Karayolları ve polis ekipleri, Karanlıkdere, Taşaltı, Elmalık ve Bakacak mevkilerinden geçen sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.
Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.
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