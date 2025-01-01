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        Düzce'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

        Düzce'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Ege" ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:22 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:23
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        Düzce'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
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        Düzce'de yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe “Ege” ismi verildi.

        Rabia-Güngör Gülbahar çiftinin ikinci çocukları Ege, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisinde, saat 00.07’de dünyaya geldi.

        Anne Rabia Gülbahar gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

        Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Gülbahar, “Normalde yeni yıl gezerek geçerdi ama bu sefer hastanede geçti. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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