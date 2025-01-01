Düzce'de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Gülbahar, “Normalde yeni yıl gezerek geçerdi ama bu sefer hastanede geçti. Yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.

Anne Rabia Gülbahar gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

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