Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu

Kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

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