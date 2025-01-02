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        Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu

        Düzce ve Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:30
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        Düzce ve Karabük'te sis etkili oldu
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        Düzce ve Karabük'te sis etkisini gösterdi.

        Düzce kent merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Bölgede oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        - Karabük

        Karabük kent merkezinde sis görüldü.

        Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli seyretti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda ikaz etti.

        Kent merkezindeki bazı yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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